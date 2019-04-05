Mutlu Akü, Automechanika Istanbul'da Ürün ve Teknolojilerini Tanıtıyor

Mutlu Akü, ürünlerini ve teknolojilerini dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da tanıtıyor.

Mutlu Akü, ürünlerini ve teknolojilerini dünya otomotiv endüstrisinin üçüncü büyük fuarı olan Automechanika Istanbul'da tanıtıyor.



Mutlu Akü'nün açıklamasına göre, şirket, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 7 Nisan'da sona erecek olan fuarda, İstanbul'da ürünlerini ve teknolojilerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturuyor.



Yurt içi ve yurt dışından iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Mutlu Akü, SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, marin akülerine, endüstriyel akülerden lityum iyon akülere kadar geniş ürün yelpazesi ile yer alıyor.



Mutlu Akü, tamamı yerli üretim olan ve Mutlu Akü Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ürünleri ve ürün teknolojileri ile fuarda fark oluşturuyor. Fuar süresince akü ve enerji depolama sistemlerini kullanıcılarla paylaşacak olan Mutlu Akü, kaliteli ürün ve mükemmel hizmet anlayışı vizyonunu bir kez daha tüketicilerle buluşturuyor.



Nesilden nesile aktarılan iş birliği





Mutlu Akü, fuarda Türkiye bölge bayileri ile de buluştu. 28 bölge bayii ile fuar alanında bir araya gelen Mutlu Akü, bu büyük buluşmada iş ortakları ile kıdem ödüllerini de paylaştı. Mutlu Akü, nesilden nesile aktarılan bu birliktelik için bölge bayilerini fuar standında ağırlayarak, ülke ekonomisine ve Mutlu Akü markasına kattıkları değer için kendilerine teşekkür etti.



Mutlu Akü fuarda gerçekleştirdiği ödül töreniyle, 62 yıldan bir seneye kadar farklı zaman aralıklarında değişen ve devam eden bu iş ortaklıkları için bölge bayilerine teşekkür plaketlerini de takdim etti.





Şirketin fuar alanında bulunan start stop teknolojisine uygun aküleri yoğun ilgi görüyor. Yakıt ekonomisi ve karbondioksit salımını azaltmak üzere tasarlanan Mutlu Start-Stop aküler EFB (Geliştirilmiş Sulu Tip) ve AGM (Kuru tip) olarak iki tipte üretiliyor. Mutlu Akü'nün yoğunlaştırılmış enerjiye sahip EFB aküleri, tüm Start Stop özellikli araçlarda kullanıma uygun şekilde özel olarak tasarlandı. Bu aküler, standart aküler gibi sulu tipte. Güçlendirilmiş iç yapısı sayesinde Mutlu Start Stop Aküler aynı kapasitedeki benzer bir aküye göre 3 kata kadar daha fazla çevrim ömrü, hızlı şarj alma özelliği ve yüzde 40'a varan daha yüksek performansa sahip.

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