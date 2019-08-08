Son Dakika Haberleri: Mutlu Akü'den bayram yolculuğu uyarıları
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Mutlu Akü'den bayram yolculuğu uyarıları

38 dakika önce

Mutlu Akü, bayram tatili için uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yol boyunca dikkatli olunması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu.

Mutlu Akü'den bayram yolculuğu uyarıları, System.String[]
Mutlu Akü, bayram tatili için uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yol boyunca dikkatli olunması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu.

Mutlu Akü'den yapılan açıklamada, bayram tatili için yolculuğa çıkacak olanlara bazı tavsiyelerde bulunuldu.
Başta akü kontrolü olmak üzere sürücülerin gerekli kontrolleri yapması gerektiği aktarılan açıklamada, diğer tavsiyeler şöyle sıralandı:
"Çocuk oto koltuk kemerini mutlaka kontrol edin ve bağlanmış olduğundan emin olun. Yol boyunca emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız sınırını aşmayın ve tüm trafik kurallarına uymayı unutmayın. Yol boyunca düzenli aralıklarla mola vermeyi ihmal etmeyin. Uzun yolculuğunuzun enerjisinin kesilmemesi için yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırmayı ve akünüzü kontrol ettirmeyi unutmayın."
Mutlu Akü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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