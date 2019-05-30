Son Dakika Haberleri: Mutlu Akü, sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu
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Mutlu Akü, sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu

1 saat önce

Mutlu Akü, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasında, sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Mutlu Akü, sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu, System.String[]
Mutlu Akü, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasında, sektörünün en büyük sanayi kuruluşu oldu.
Mutlu Akü'den yapılan açıklamaya göre, İSO 500'de 183. sırada yer alan şirket, akü sektöründeki liderliğini sürdürdü.
İSO'nun 1968 yılında ilk kez yayınlandığı listede o tarihten bu yana yer alan şirket, bu yıl da sektöründe en önde yer alan firma oldu.
İSO tarafından yayınlanan ve Türkiye ekonomisinin bir yansıması olarak nitelendirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu, firmaların, üretim hacmi, net satışları ve ihracat potansiyeli kriterleri göz önüne alınarak hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Mutlu Akü, Ekonomi
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