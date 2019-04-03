Mutlu Anların Yeni Adresi: Muhibbi Life

Uludağ'ın eteklerinde doğayla iç içe konumu, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkı, dünya ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile farklı konseptler için hazırlanmış salonlarıyla, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan Muhibbi Life Dobruca'da hizmete başladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa TicaretBorsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, geçmiş dönem Bursa Milletvekili ve geçmiş dönem TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Önder Matlı, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile birlikte çok sayıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Ecdadımızın ismini yaşatıyoruz"

Muhibbi Life'ın açılış töreninde konuşan Muhibbi Life'ın sahibi Cemal Balabanoğlu, Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı Muhibbi mahlasını yaşatmaktan mutlu olduklarını söyledi. Balabanoğlu, "Muhibbi ismiyle, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza olan sevdamızı bir kez daha göstermek istedik. Peygamberimizin cesaretli olunuz, ticaretle uğraşınız sözlerinde buyurduğu gibi, bizler de yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen bu tesisi en iyi şekilde tamamlayarak, Bursalıların hizmetine sunduk. Başta ailem olmak üzere, burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Muhibbi; büyük bir heyecan ve emeğin hikayesi"

Açılışta konuşan BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Muhibbi Life'ın Bursa için güzel bir eser olduğunu ve böyle eserlere sahip çıkmak gerektiğini ifade etti. Kuş ayrıca, BTSO olarak başlattıkları istihdam seferberliğine Muhibbi Life'ın da katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Cemal Balabanoğlu'nu yeni girişiminden dolayı tebrik eden BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ise, "Yapım aşamasında burayı gezme fırsatım oldu. Burada bir emek, heyecan ve başarı hikayesi var" diye konuştu.

Sonrasında konuşan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da, Muhibbi'nin lezzetin ve birliğin beraberce yaşanacağı bir mekan olacağına inandıklarını söyleyerek, mekanın yaşatılması için her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Açılışta söz alan TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve geçmiş dönem Bursa Milletvekili ve geçmiş dönem TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı Önder Matlı da, Muhibbi Life'ın büyük emeklerle açıldığını ve Bursalıların bu emekleri karşılıksız bırakmayacaklarına inandıklarını söylediler.

Konuşmaların ardından, Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Muhibbi kapılarını hizmete açtı.