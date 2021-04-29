Mutlu atlar adası! - Son Dakika

Onlara 14 metrekarelik özel localarda, tımarından tedavisine her türlü olanağı sağlayarak bakıyor. Sadece insanların değil tüm canlıların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sürdürülen çalışmalar meyvesini verdi. Satın alındıkları ilk dönemde insanlardan çekinen atlar, gösterilen yakın ilginin ardından korkularını yenmeyi başardı. Büyükada, mutlu atlar diyarına dönüştü.

Sadece insanların değil bütün canlıların yaşam kalitesini yükseltme ilkesiyle çalışmalarını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki sahiplendirilmeyen 114 ata titizlikle bakmayı sürdürüyor. Büyükada'da inşa edilen tesiste, her atın kendine ait 14 metrekarelik bir locası bulunuyor. Atlar, burada bağlanmadan serbest bir şekilde dolaşıyor. Tesisteki kum pistinde, uzmanlar eşliğinde küçük çaplı eğitimler yapıyor. Yaz –kış demeden gezinti alanlarında özgürce dolaşıyor.

ARTIK İNSANLARDAN KORKMUYORLAR

Veteriner doktorlar, atların rutin muayenelerini aksatmıyor. Gerektiğinde tedavilerini yapıyor. Sağlık durumlarının yanı sıra bakım ve beslenmeleriyle de yakından ilgileniliyor. Faytonlara koşuldukları dönemde çok zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan atlar, kendilerine gösterilen bu yakın ilgiden sonra insanlardan korkmuyorlar. Onlardan kaçmak yerine kendilerini sevdirmeyi seçiyorlar.

İKİ YEM BİR TIMAR YERİNE GEÇER

Atların, yeniden yaşam sevinci kazanmasındaki en önemli etken ise İBB bünyesinde çalışan seyislerin verdiği düzenli tımar hizmeti. Bu, "İki yem bir tımar yerine geçer" atasözündeki yaklaşımın günümüzdeki uygulamasından başka bir şey değil. Çünkü tımar, sadece atların temizlenmesini sağlamıyor. Aynı zamanda ata dönük bir masaj niteliğinde. Onların kan dolaşımını arttırıyor. Atı daha keyifli bir hale getiriyor. Düzenli tımar edilen bir atın hem tüyleri hem de ruh hali daha sağlıklı oluyor. Bu sağlıklı hal, atların yüz ifadelerine de yansıyor.

ATLAR LOKANTA ÇÖPÜNE TALİM ETMEKTEN KURTULDU

Atların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını kesintisiz sürdüren İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"İki veteriner hekimimiz, 22 seyisimiz her gün atlarımızın bakımını yapıyor. Atlarımızın sağlığı konusunda İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden de danışmanlık hizmeti alıyoruz. Atlarımızı, arpa, kepek, kuru ot ve samanla besliyoruz. Eskiden olduğu gibi lokantaların çöplerindeki artıklarla beslenmek zorunda kalmıyorlar. Son derece iyi bakılıyorlar. İyi besleniyorlar. Taylarımız da dünyaya geldi. Onlar da büyüdüler. Artık anneleri ile birlikte mutlu yaşamlarını ahırlarımızda devam ettiriyorlar. "

HEM ATLAR HEM FAYTONCULAR MAĞDUR EDİLMEDİ

Bilindiği gibi, Adalar'da herkes açısından bir çileye dönüşen faytonculuğun kaldırılıp, elektrikli araçların devreye girmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölgedeki toplam bin 117 atı satın aldı. Ardından yıllarca kötü koşullarda çalıştırılmış atların, bundan sonraki yaşamlarının da bir eziyete dönüşmemesi için sahiplendirme yoluna gidildi. Bu konuda atların sağlıklı bakım alması için, başta belediyeler olmak üzere, resmi kurumlar tercih edildi. Ardından İBB, kendisiyle protokol imzalanan kurumlara atları, güvenli bir şekilde naklini sağlayıp alıcı tarafın yetkililerinin imzası karşılığı sağlıklı bir şekilde teslim etti.