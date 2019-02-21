Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba Gülümsetmeye Devam Ediyor

Mutlu Çarşamba Gülümsetmeye Devam Ediyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" yüzleri gülümsetmeye devam ediyor.

Mutlu Çarşamba Gülümsetmeye Devam Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" yüzleri gülümsetmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bu haftaki sportif etkinliklere Demir Karamancı Orta Okulu ve Mustafa Kemal Orta Okulu öğrencileri katıldılar.

Etkinlikte engelli gençler, Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yüzme eğitimine ardından da Ferdi Sporlar Merkezi Okçuluk Salonunda yapılan Okçuluk eğitimine katıldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 81 ilde uygulanan proje ile engelli gençlerin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye genelinde yapılan eğitimlerde Kayseri'nin bugüne kadar yapılan eğitimlerde 350 engelli gencimize eğitim vererek üçüncü sırada olduklarını, daha fazla engelli kardeşimize ulaşarak 'sporda engel tanımıyoruz' sloganını birlikte söylemek istediğini belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Spor
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