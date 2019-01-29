Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba Projesi

Mutlu Çarşamba Projesi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Trabzon'da 105 engelli öğrenciye spor yapma imkanı sunuluyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında Trabzon'da 105 engelli öğrenciye spor yapma imkanı sunuluyor.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın ülke genelinde Aralık 2018'de başlattığı proje çerçevesinde, Trabzon'da engellilere eğitim veren 7 okuldan 105 öğrencinin sporla buluşturulduğu belirtildi.

Haftada bir gün okullarından alınarak İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tesislerine getirilen öğrencilerin atletizm, güreş, jimnastik, tenis ve yüzme branşlarında uzman eğiticiler eşliğinde çalıştığı vurgulanan açıklamada, proje sayesinde teorik ve uygulamalı eğitim alan çocukların sosyal ve psikolojik gelişmelere katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk'ün şu ifadeleri yer aldı:

"Çocukların sosyalleşmeleri ve yeteneklerini ortaya koyabilmeleri açısından spor eğitimine ihtiyaçları var. Çocukları antrenörler eşliğinde ilgi duydukları branşlara yönlendirdik. Projeye dahil olan çocuklarımızın, paralimpik oyunlarda yetenekli sporcular olup uluslararası arenada spor yapmalarını istiyoruz. Öğrenci sayımızın artmasını umut ediyoruz. Maçka ilçemizde yaşayan 22 yaşındaki özel sporcumuz Emre Akman da proje sayesinde hem spor yapıyor hem de eğlenip mutlu oluyor. Emre, her çarşamba spor salonumuzda antrenörümüz Fatma Samat nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Bu bizleri ve ailesini çok sevindiriyor. Emre ve onun gibi kardeşlerimizin bu güne gelmelerinde ailelerimizin sahiplenmeleri ve fedakar olmaları çok önem arz ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Trabzon, Spor
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