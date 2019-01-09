Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.

Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi Kayseri'de tüm hızıyla devam ediyor.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu Özel Sporcuları, okçuluk, dart branşlarıyla tanıştılar. Engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olan Mutlu Çarşamba, yüzleri güldürmeye devam edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Çarşamba İlçesi, Spor
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