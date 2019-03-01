Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor

20 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa Kemal İlkokulu oldu.

Mutlu Çarşamba Projesi Devam Ediyor, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde Engelli gençler için hayata geçirilen Mutlu Çarşamba projesi ile bu haftanın konuğu Mustafa Kemal İlkokulu oldu.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracı ile okullarından alınan 15 özel sporcu İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu ve Ferdi Sporlar Merkezine getirilerek Yüzme ve Okçuluk branşları ile tanıştılar.

Oldukça eğlenceli vakit geçiren Özel Sporcular yüzmenin ve ok atmanın keyfini yaşadılar.

Engelli gençlerin sosyalleşme ve normal hayata adapte olabilmesi için önemli bir proje olan Mutlu Çarşamba, yüzleri güldürmeye devam edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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