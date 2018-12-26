Son Dakika Haberleri: Mutlu Çarşamba" Projesi ile Gençler Daha Mutlu

Mutlu Çarşamba" Projesi ile Gençler Daha Mutlu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" Projesinde bu haftada gençler mutlu oldu.

Mutlu Çarşamba
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" Projesinde bu haftada gençler mutlu oldu.

Şehit Yiğit Can Ciga Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören 10 genç Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü engelli aracı ile okullarından alınarak spor yapmak için önce İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzuna ardından da Ferdi Sporlar Merkezine götürüldü.

Olimpik Yüzme Havuzunda yüzmenin mutluluğunu yaşayan otizmli gençler yüzmenin ardından Ferdi Sporlar Merkezine geçerek okçuluk ve dart oynamanın keyfini çıkardılar.

Mutluluklarına ortak olunan otizmli gençler sporla eğlenceli vakitler geçirdikten sonra engelli aracı ile okullarına geri bırakıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:20 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Güncel
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