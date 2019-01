Mutlu Çarşamba Projesi İle Yüzleri Gülüyor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muradiye Spor Salonunda her Çarşamba günü resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan özel sporcular ve engelli bireylere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleşiyor. Basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi gibi sporlarla özel sporcu ve engelli bireylere spor yapma imkanı sunan Mutlu Çarşamba Projesiyle ilgili konuşan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, 81 ilde hayata geçirmiş olduğu bu anlamlı projeyi Manisa'da da İl Müdürlüğümüz bünyesinde faydalı bir şekilde yürütüyoruz. Özel sporcularımız ve engelli bireylerimize hem spor hem de eğlenceli vakit geçirmek için her Çarşamba günü Muradiye Spor Salonunda buluşuyoruz. Onların gözündeki mutluluğu görünce bizler de daha çok mutlu oluyoruz. Projenin amacı engelli bireylerin daha kaliteli bir yaşam elde etmelerini sağlamak olduğunu belirten Öztürk, "Deneyimli antrenör ve gençlik liderlerimizle birlikte bu projeyi en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm özel sporcularımızı ve engelli bireylerimizi aileleriyle birlikte her Çarşamba günü saat 10:00-14:00 arasında Muradiye Spor Salonumuza davet ediyoruz." dedi.

ÇOCUKLARIN AİLELERİ DE UYGULAMADAN OLDUKÇA MEMNUN OLDUKLARINI İFADE ETTİ.

Çocukların sosyalleşmesi ve normal hayata adapte olabilmesi için çok önemli bir çalışma.

Engelli çocuklar için bu tür projeler sürekli olmasını istiyoruz.Çocuklarımız için bu projeyi hayata geçiren başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz dediler.