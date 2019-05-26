Son Dakika Haberleri: Mutlu Çelik'ten iyi sporcu olmanın sırları

Mutlu Çelik'ten iyi sporcu olmanın sırları

5 saat önce

Eski FİFA kokartlı hakemlerden Mutlu Çelik İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren futbol temalı Foça Spor Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Mutlu Çelik'ten iyi sporcu olmanın sırları, System.String[]
Eski FİFA kokartlı hakemlerden Mutlu Çelik İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren futbol temalı Foça Spor Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Çelik, anlatımlarına konu ettiği hakemlik kariyeri, tecrübeleri ve tavsiyeleriyle öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Foça Spor Lisesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye öğrencilerin yanı sıra Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Şube Müdürü Haluk Demirağ da katıldı. Çelik'in kariyerinde yaşadığı ilginç olaylarla başlayan söyleşinin büyük bölümü öğrencilerin sorularına ayrıldı. İyi futbolcu, iyi hakem, iyi teknik adam olma konusunda görüşlerini aktaran Mutlu Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim" sözlerini hatırlatarak iyi sporcu olmanın sırrının bu sözlerde gizli olduğunu söyledi. Söyleşi sonunda Mutlu Çelik'e çiçek vererek teşekkür eden Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, öğrencilerin meslek felsefelerinin oluşumunda ve kariyer planlamalarında, söyleşilere katılan Türk sporunun tecrübeli ve önemli isimlerinin katkılarının çok önemli olduğuna dikkat çekti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
İzmir, Foça, Spor
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