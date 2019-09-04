"Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek" sloganıyla Mutlu Çocuk Festivali 27 Eylül'de

Türkiye'nin en büyük çocuk festivali olan Mutlu Çocuk Festivali, 27 – 29 Eylül 2019 'da 10:00 –19:00 arasında Event Garden Sarıyer'de ziyaretçilerini bekliyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası , Saran Holding, Bic Türkiye sponsorluğundaki etkinlilerde çocuklar hem eğitici hem öğreticiçalışmaları hayata geçireceklerdir. Koruncuk Vakfı , Diyabetle Yaşam Derneğive İzev paydaşlığındaki çalışmalar ile de çocuklara sosyal sorumlulukbilinci verilecektir.

İki kadıngirişimci Çiğdem Kongul ve Hasibe Tuğba Şahin tarafından ''Mutlu çocuk mutlu gelecek''mottosuyla 27-28-29 Eylül'de Sarıyer Event Garden'da düzenlenecek festival,sürprizleriyle hem velileri hem de çocukları hayran bırakacaktır.

Sleepy Natural, Nutty Tiyatro , Faruk Yalçın Zoo , First Step , Onedio , Sarıyer Belediyesive Koperatiff'in de sponsorolduğu içinde çocuk ruhu taşıyan herkes için hazırlanan Mutlu ÇocukFestivali'nde çocukları ve velileri mutlu edecek, her etkinlik incelikledüşünüldü. Mutluluğun önemini ve çocuklarda yarattığı heyecanı aktarmayı amaçlayanfestivalde 10.000 m2'lik alan en iyi şekilde değerlendirildi.

Mutlu Çocukfestivalinde ailelerin çocukları ile kaliteli, öğretici ve eğlenceli zamangeçirmelerini sağlamak amacı ile yola çıkan bu organizasyonda aileler, kendialanlarında uzman; Uzman Psk. Nurdan Beşen Büyükak , Hatice KübraTongar, Prof.Dr. Ahmet Murat Bülbül, Akademisyen Anne gibi birçok değerliismin söyleşisine katılırken, çocuklar da atölye alanlarında keyifli vakitgeçirerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklardır.

Sektörün öndegelen ve alanında lider pek çok marka Mutlu Çocuk Festivali'nde katılımcıolarak yer alacaktır. Ayrıca yapay zekaya sahip sevilen robot Çikobot'undrama atölyeleri ve 9m²'lik halı sahada kontrol panelleri ile robotlarla futbolmaçı; G-BALL da festivale renk katacak.

50'ye yakın ülkede faaliyet gösteren Nutty Scientists küresel bakışaçısı ile oluşturulan bilim müfredatı ve interaktif tiyatroları ile de SonbaharıDoğanın İçinde Coşku Dolu Bir Festivalle Karşılamaya Hazır Mısınız? diyenfestival herkesi beklemektedir.