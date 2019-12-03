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Mutlu çocuklar Odunpazarı'nda

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazar'ında minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mutlu çocuklar Odunpazarı'nda, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazar'ında minik öğrenciler, düzenlenen atölye çalışmaları ile farklı etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.


Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çocuklar için düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenciler hamur şekillendirme çalışması gerçekleştirdi. Özel olarak hazırlanmış pofuduk hamurlar ile şekillendirme yapan öğrenciler, haşlanmış nohut ve kürdan sayesinde de farklı çalışmalar yaptılar.


Odunpazarı Belediyesi yetkilileri her Cuma düzenlenen atölye etkinliklerinin çocukların gelişimi için oldukça faydalı olduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:13 Kaynak: İHA
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