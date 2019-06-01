Son Dakika Haberleri: Mutlu, eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu
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Mutlu, eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

32 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğukan Bilvar (29) boşanmak isteyen ve evi terk eden eşi Mutlu Bilvar'a (26) tabancayla art arda ateş etti.

Mutlu, eşinin silahı tutukluk yapınca ölümden kurtuldu, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, Doğukan Bilvar (29) boşanmak isteyen ve evi terk eden eşi Mutlu Bilvar'a (26) tabancayla art arda ateş etti. Bir kurşun ayağına isabet eden kadın, tabanca tutukluk yapınca hayatta kaldı.
Olay, geçen perşembe günü öğle saatlerinde 2706 Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi Mutlu Bilvar, 5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar'dan şiddet gördüğü için boşanmak istedi. Ancak eşi boşanmak istemedi ve yeniden şiddet uyguladı. Genç kadın da evi terk ederek, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan akrabasının yanına gitti.  Bir süre burada kaldıktan sonra İzmir'e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti.  Doğukan Bilvar da eşinin kaldığı eve gitti. "Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?" diyerek, Mutlu Bilvar'a art arda ateş etti. Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalıştı. Doğukan Bilvar'ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Genç kadın bunu fırsat bilerek, çevredekilerden yardım istedi. Son anda ölümden dönen Mutlu Bilvar'ın dayısı O.A. da ayağından vurularak, yaralandı. 
ÇOCUKLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ayaklarından vurulan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun annelerinin yanında olduğu ve kurşunların hedefi olmaktan kurtuldukları ortaya çıktı.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, kaçan kocayı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan Bilvar'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
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