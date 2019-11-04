Son Dakika Haberleri: Mutlu günlerinde kayısı ikramı
Son Dakika Güncel Mutlu günlerinde kayısı ikramı

Mutlu günlerinde kayısı ikramı

7 saat önce

Okul arkadaşlıklarını evliliğe dönüştüren genç çiftler, bu mutlu günlerinde davetlilere kuru kayısı ikram ettiler.

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Okul arkadaşlıklarını evliliğe dönüştüren genç çiftler, bu mutlu günlerinde davetlilere kuru kayısı ikram ettiler.


Malatyalı olan ancak Konya Selçuk Üniversitesi'ni bitirip Maden Mühendisi olan Burak Abacı, aynı üniversiteden arkadaşı olan iç mimar Tuğçe Turancı ile nişanlandı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir salonda düzenlenen nişan törenine, Malatya ve Konya ile birçok il'den davetliler iştirak ederken, davetlilere Malatya'dan götürülen kuru kayısılar ikram edildi.


Nişan yüzüklerini takan Nihat Abacı ise, genç çiftlere hayatları boyunca 4 S'yi unutmamalarını tavsiye edip, "Sevgi, Saygı, Sabır ve Sadakat" diyerek, ömür boyu mutluluklar diledi. - MALATYA

Konya Selçuk Üniversitesi, Malatya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
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