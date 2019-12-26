Mutlu gününüzde oyuna gelmeyin - Son Dakika
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Mutlu gününüzde oyuna gelmeyin

6 saat önce

Düğün organizasyonları yaptıklarını iddia ederek gençleri en mutlu günlerinde huzursuz edenlere karşı savaş açan MESO, korsan organizasyon firma ve şirketlerine karşı aileleri uyardı.

Mutlu gününüzde oyuna gelmeyin, System.String[]

Düğün organizasyonları yaptıklarını iddia ederek gençleri en mutlu günlerinde huzursuz edenlere karşı savaş açan MESO, korsan organizasyon firma ve şirketlerine karşı aileleri uyardı.


Bursa'da en fazla üyesi olan esnaf odası olma özelliğini taşıyan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO), düğün organizasyonu yaptığını öne süren korsan işletme ve firmalara karşı hem yeni evlenecek gençleri, hem de aileleri ikaz etti. Türkiye'de pek çok meslek dalında olduğu gibi düğün organizasyonu yapan işletmeler arasında da merdiven altı diye isimlendirilen korsan bazı firma ve uygulamalarla karşılaştıklarını belirten Oda Başkanı Ali Özkan İlhan, yönetim kurulu olarak sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde, ortaya çıkan sorunları görüştüklerini ifade etti. Bazı kişilerin düğün, nişan ve her türlü organizasyonu yaptıklarına dair internet ortamında reklamlar yaptığını, bu kişilerin pek çoğunun gerçekçi olmadıklarını hatırlatan İlhan, yaşanılan sorunlarla ilgili bilgi verdi.


Vergi kaydı ve oda kaydı olmayan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması hususunda karar aldıklarını belirten İlhan, "Evlenecek çiftlerin en güzel günlerinde geçmişte örnekleri olan mağduriyet ve zor durumda kalmamaları için birlikte hareket etmeye karar verdik. Bu gibi belgeleri ibra etmeyen veya göstermeyen firmalarla aileler sözleşme yapmamalıdır. Çünkü, insanlar en mutlu günlerinde bazı art niyetli kişilerin para kazanma hırsı sebebiyle böylesine olumsuz bir sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Gençlerimizin ve ailelerin böylesine olumsuz bir olayla karşılaşmaları halinde konuyu odamıza bildirmelerini ve en yakın güvenlik güçlerinden yardım istemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


Oda Başkanı Ali Özkan İlhan, "Haksız para kazananlar, sadece esnafın işlerine değil, Türkiye ekonomisine de zarar vermektedirler. Bu tür firmaların, başta çocuk yaşta kişiler olmak üzere pek çok kişiyi de sigortasız çalıştırıp, emek sömürüsünde bulunmaktadır. Düğün organizasyon firmalarıyla da fiyat birliği sağlanması konusunda çalışmalara başladık" diye konuştu. - BURSA

Manavgat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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