Son Dakika Haberleri: Mutlu: "Hamsi Erken Göç Etti"

Mutlu: "Hamsi Erken Göç Etti"

1 saat önce

Hamsinin Türk karasularını bu yıl beklenenden erken terk ettiği ve hamsi avı için teknelerin Gürcistan tarafına gittiği belirtildi.

Mutlu:
Hamsinin Türk karasularını bu yıl beklenenden erken terk ettiği ve hamsi avı için teknelerin Gürcistan tarafına gittiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, hamsinin bu yıl göçünü erken tamamladığını söyledi. Çok güzel geçen bir palamut mevsiminin ardından balıkçıların hamsi için Karadeniz'e açıldığını kaydeden Mutlu "Hamsi avı biz balıkçılar için iyi geçti. Belki vatandaşlar için fiyatı çok düşmedi belki ama hamsi ince değil iri bir hamsiydi. Hamsi avı daha çok Karadeniz Ereğli ile Sinop arasında yoğunlaştı. Bizim Doğu Karadeniz'de pek bir hamsi avı olmadı. Aslında şu dönem en iyi olması gereken zamandı. Ancak sahile kar yağmayınca iklimsel nedenlerden ötürü hamsi göçünü erken tamamladı. Şuan az miktarda balıkçı Rize- Hopa arasında ve çok sayıda Doğu Karadenizli balıkçı da Gürcistan'da hamsi avlıyor. Şuan hamsinin kasa fiyatı 150-200 TL civarı. 1 Ocak'tan itibaren Gürcistan'dan bölgeye hamsi getirilmesine izin verildi ancak şuana kadar tezgahlara bir Gürcistan hamsisi gelmedi ama önümüzdeki günlerden itibaren gelmeye başlayacaktır" dedi.

Mutlu, hamsi avının haricinde ilginç bir şekilde son bir aydır bölgede yoğun bir şekilde istavrit avının yapıldığına dikkat çekerek "Bu istavrit bizim bildiğimiz ve 'Kıraça' dediğimiz istavritten farklı. Daha iri, daha etli, şişmanca. Göz rengi ve kendi alışkın olduğumuz istavrit renginden daha canlı bir rengi var. 12 cm'den daha büyük 15 cm civarında boyu var. Sanki farklı bir tür gibi duruyor. Çünkü bir yılda istavritin bu kadar büyümesi imkansız gibi. Bunun su ürünleri uzmanları tarafından araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Belki de karşı kıyılardan geldi, bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu av sezonunda yine ilginç bir şekilde çinekop avının da çok iyi olduğunu kaydeden Mutlu, "Hatta sarı kanat dediğimiz Çinekop ailesinden balıklar çok görülmeye başlandı. Özellikle Boğazlar ile Sinop arasında yoğun olarak avı gerçekleşti. Sarı kanatta av güzel oldu" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

Gürcistan, Ekonomi
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