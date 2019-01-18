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Mutlu Işıksu'dan Keleş'e Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'i ziyaret etti.

Mutlu Işıksu'dan Keleş'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş'i ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, AK Parti Adapazarı Belediyesi Başkan Adayı Mutlu Işıksu'yu SASKİ Genel Müdürlüğü'nde ağırladı. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Sakarya için hayırlara vesile olmasını temenni eden Keleş, Işıksu'ya seçim çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. SASKİ tarafından hayata geçirilen hizmetleri ilgiyle takip ettiklerini kaydeden Işıksu ise, Adapazarı için çok önemli projeler hazırladıklarını söyledi. Adapazarı'nın şehrin merkezi ve tarihi hafızası olduğunu vurgulayan Dr. Rüstem Keleş, "AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı olarak yola çıkan Mutlu Işıksu'ya hayırlı çalışmalar ve başarılar diliyorum. Bizler de SASKİ olarak Adapazarı'na yönelik yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam edecek, belediyemizle koordineli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Önemli, mutluluk verici ve çok çalışmayı gerektiren bir görev için yola çıktıklarını aktaran Işıksu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri belediye başkanlığı için aday olarak uygun gördüler. Bizler bu güvene layık olmak, hemşerilerimize en iyisini sunmak için yola çıktık. Bu doğrultuda ziyaretlerimizin yanı sıra proje çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımız bizi göreve uygun gördüğü takdirde SASKİ ile de tam bir uyum içerisinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Rüstem Keleş, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Adapazarı, Mutlu Işıksu, Yaşam
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