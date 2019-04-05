Mutlu Işıksu Göreve Başladı

AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı.

AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı.



31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, Adapazarı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldıktan sonra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte Orhan Camii'nde Cuma namazını kıldı, vatandaşlarla sohbet etti ve yeni görev yeri Adapazarı Belediyesi'ne geldi. Başkanlık makamında düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başlayan Işıksu, başkanlık görevini Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'den devraldı.



Devir teslim töreninde konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, görevi genç bir ekibe teslim ettiklerini belirterek, " Umut ediyorum ki; bu çalışkan genç ekip, belediyeyi almış olduğu bu durumdan çok daha iyi seviyelere taşımaya gayret edecektir. Yeni Başkanımıza ve ekibine bu ulvi görevinde başarı diliyorum"dedi.



Başkan Dişli'ye 3 dönemdir yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Yeni bir dönem açılıyor. Cumhur İttifakı ile yola çıktık. Adapazarı'nda şimdiye kadar alınan en yüksek oy oranıyla milletimizin teveccühü ile göreve başlıyoruz. Bu tabii ki büyük bir sorumluluk demektir. Biz bunun bilinciyle çalışacağız. Güçlü bir ekibimiz var. Meclis üyesi kadromuz çok güzel. Bu ekibimiz ve elbette belediye personelimizle birlikte güzel hizmetler verebilmek için gayretle çalışacağız. Adaletli olmayı ilkeli olmayı bilen insanlarız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu. - SAKARYA

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