Mutlu Işıksu'ya "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında ziyaret - Son Dakika

Mutlu Işıksu'ya "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında ziyaret
28.01.2021 14:21
Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Müftüsü Hamit Albayrak ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Özgür Çetinkaya, "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.
Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İlçe Müftüsü Hamit Albayrak ve Gençlik Merkezi Sorumlusu Özgür Çetinkaya, "Geçmişe İz Geleceğe Biz" projesi kapsamında Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'yu ziyaret etti.
Ziyarette Işıksu, Bakırtaş, Albayrak ve Çetinkaya ile karşılıklı istişarelerde bulundu.
Binlerce gence ulaşılması hedeflenen projenin oldukça kıymetli olduğunu belirten Işıksu, "Bu önemli projeye öncülük eden tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin her biri bizler için çok kıymetli. Gençler bugünümüzdür ve onlar için yapılan projelere elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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