Doğu Karadeniz Su Ürünleri Bölge Başkanı Mutlu: "Karadeniz'de son 15 yılda palamut avı yüzde 50 azaldı"

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu:

"Palamut avı 2005'li yıllara nazaran yüzde elli oranında geriledi; Eskiye oranla avcılık yüzde 50 azaldı diyebiliriz"

"Şuan yaz hamsisi var denizlerde; Bu sezon hamsiden umutluyuz"

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda 1 ay geride kalırken balıkçılar son 15 yılda palamut avcılığında yüzde 50 oranında azalma olduğunu belirtti.

Bugünlerde Trabzon'da balık tezgahlarını genellikle palamut süslerken diğer balık çeşitlerine ise daha az rastlanıyor.

1 ay önce başlayan balık av sezonunu değerlendiren Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamut avının bu sezon fena olmadığını ancak son 15 yılda yüzde 50 oranında palamut avının gerilediğini söyledi. Geçen sezon palamudun pek olmadığını bu sezon ise iyi düzeyde olduğunu belirten Mutlu, şu ana kadar hamside de iyi yönde işaretler aldıklarını söyledi.

Bu sezon palamudun büyümesinde gecikme olduğunu kaydeden Mutlu, "Sezon, istavrit ve palamut avı ile başladı. İstavrit pek bol değil ancak palamut avcılığı iyi diyebiliriz. Yüzdeye vuracak olursak yüzde 50'lerde bir avcılık var. Şu anda balıkçılarımız Hopa tarafına yöneldiler. Genellikle, İstanbul Boğazı dahil olmak üzere her yerde kesim kesim balıkçılık var. Geçen sene palamut hiç olmamıştı. Bu sene geçen seneye nazaran gerçekten çok çok iyi. Son iki gündür biraz azalma oldu ancak hava bozarsa daha da iyi olacağını düşünüyorum. Palamut büyüme yönünde biraz gecikti. Şu anda ancak 600-700-800 gramlara ulaştı. Yeni yeni normalleşmeye döndü. Avcılıkta süre uzar diye tahmin ediyoruz. Hopa tarafından sonra diğer yerlerde avcılık olursa umut olur diye düşünüyorum" dedi.

Palamut avının her ne kadar iyi olsa da geçtiğimiz yıllara göre düşüş yaşandığını hatırlatan Mutlu "Palamut avı 2005'li yıllara nazaran yüzde elli dolayına geriledi. Bölgemizde yaklaşık 50 adet gır gır ve yedek teknemiz var. Bunların hepsi palamut avında. Teknelerden bir kısmı boğaz olmak üzere diğer bölgelerde avlanıyor" diye konuştu.

Hamside bu sezon umutlu olduklarını da belirten Mutlu, yaz hamsinin kendini göstermeye başladığını söyledi. Mutlu "Görünen bir yaz hamsisi var. Numuneler iyi. Küçük balıkçılarda özellikle uzatmalara vuran hamsi var. Göstergeler hamsi olacakmış gibi işaret veriyor. Hamsiden umutluyuz" ifadelerini kullandı.