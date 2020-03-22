Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

6 saat önce

Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulması sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Dilek Kaya ile erkek arkadaşı arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyünce Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Dilek Kaya'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Açık olan kapısından eve giren polis ekipleri, Y.Ç'yi Dilek Kaya'nın cansız bedeni önünde buldu. Katil zanlısı Y.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Dilek Kaya'nın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Dilek Kaya'nın kardeşi Mutlu Kaya da, yine erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu. Bir süre konuşamayan ve yürüyemeyen Mutlu Kaya, uygulanan tedavi sonrası yürüyüp konuşmaya başlamıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Diyarbakır, Mutlu Kaya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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