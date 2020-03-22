Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu.

Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü, System.String[]

DİYARBAKIR'da, bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Dilek Kaya yaşamını yitirirken, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani ilçesinde 18 Mayıs 2015 tarihinde erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya ile erkek arkadaşı astsubay üstçavuş Yusuf Ç. arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Yusuf Ç., tabancasını çekip, muhasebecide çalışan Dilek Kaya'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilek Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yusuf Ç. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Dilek Kaya'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yusuf Ç., ilk ifadesinde, "Yaklaşık bir haftadır Dilek ile birlikte aynı evde kalıyoruz. Alkol almaya başladık. Daha sonra kendisinin beni aldattığını söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya döndü. Belimden çıkardığım tabancayla başına tek el ateş edip öldürdüm" dediği belirtildi.

SİBEL CAN'A SARILIP AĞLAMIŞTI

Yapılan otopsinin ardından Dilek Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dilek Kaya, 20 Mayıs 2015'te kız kardeşini ziyarete gelen sanatçı Sibel Can'a sarılıp gözyaşı dökmüştü.

Yusuf Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Diyarbakır, Mutlu Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:09 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı...Dehşet anları kamerada Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mutlu Kaya'nın ablası, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]