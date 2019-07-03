Son Dakika Haberleri: 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Son Dakika Ekonomi Haber

'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu

1 saat önce

TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, yaz sezonunun geri kalan bölümünde özellikle deniz turizminde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu, System.String[]
TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, yaz sezonunun geri kalan bölümünde özellikle deniz turizminde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:07 
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sinop, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]