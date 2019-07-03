'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
1 saat önce
TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop'ta, yaz sezonunun geri kalan bölümünde özellikle deniz turizminde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:07
TÜİK'in 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye
'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak gösterilen Sinop
'ta, yaz sezonunun geri kalan bölümünde özellikle deniz turizminde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.
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