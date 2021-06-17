"Mutlu kent" Sinop'ta sağanağın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Sinop'ta, sağanağın ardından güneş yüzünü göstermeye başladı.

Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisinin kaybeden sağanağın ardından bulutların arasında güneş yüzünü göstermeye başladı.

Yağışın ardından "Mutlu kent"in Karadeniz manzarası güzel görüntüler oluşturdu.