"Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı - Son Dakika

"Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı

18.03.2021 11:09

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta sektör temsilcileri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaz sezonu öncesi düşürülmesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta sektör temsilcileri, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaz sezonu öncesi düşürülmesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta Kovid-19 vakalarının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentin ekonomik hayatında önemli yere sahip turizm sektörünün temsilcileri de artan vaka sayılarından turizmin etkilenmemesi için vatandaşlara kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep birlikte mücadele ederek kenti güzel günlerle buluşturacaklarına inandıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca haftalık açıklanan tabloda Sinop'un "çok riskli iller" kategorisinde yer aldığını anımsatan Çobanoğlu, "En geç Ramazan Bayramı tatilinde kentimiz için turizm sezonunun açılmasını umut ediyoruz ancak bunun için şimdiden mücadeleyi sıkı şekilde sürdürmeliyiz." dedi.

Vaka sayılarının en aza indirilmesinde ilgili kurumların sorumluluk alarak ek tedbirler uyguladığını vurgulayan Çobanoğlu, şöyle devam etti:

"Ne kadar tedbir alırsanız alın, herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Onun için bize düşen, daha az kalabalık yaratmak, pazara daha az gitmek ve misafirliğe mümkün olduğu kadar gitmemek. Sosyalleşme noktasında da daha az sosyalleşmeye özen göstermeliyiz. Evet zor ancak bunları şimdi yapmazsak, bir ay direnmezsek ondan sonraki 4-5 ayı kaybedebiliriz. Güzel bir bahar ve yazı yaşayabilmek için önümüzdeki bir ayı çok sıkı tedbirler alarak ve kurallara uyarak geçirmeliyiz."

Çobanoğlu, Sinop'un hiçbir zaman kötü imaja sahip bir kent olmadığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız, bizler hep beraber o tabloda mavi ile buluşmak için mücadele etmeliyiz. Şu an maalesef iyi bir durumda değil ve kötü bir imaja sahibiz. Bir an önce mavi iller kategorisinde olmaya gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım"

Turizmci Cemalettin Kaya da sürecin zorluklarını artık çok iyi bildiklerini dile getirerek, "Tek yapmamız gereken sık sık tekrarlanan kurallara uymak. Bunun yanında bireysel tedbirlerimize özen göstermeliyiz. Bu kent için turizmin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik, sosyal hayat olarak salgından etkilenmememiz için vatandaşlarımızdan ricamız, kurallara uyalım. Mutlu şehir Sinop'u mutlulukla buluşturalım." değerlendirmesinde bulundu.

???????

Türkiye İstatistik Kurumu, Karadeniz, Turizm, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mutlu kent' Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara 'Kovid-19 tedbirlerine uyalım' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 11:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Mutlu kent" Sinop'ta turizmcilerden vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyalım" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei