"Mutlu Köpekler Kampüsü" ile sahipsiz hayvanlar yuvaya kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde hayata geçirilen "Mutlu Köpekler Kampüsü" projesiyle, kampüste yaşayan yaklaşık 60 sahipsiz köpeğin, barınma, beslenme ve sağlık sorunları çözülüyor.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, kampüsteki yaklaşık 60 küpeli köpeğin öğrenciler ve personelle iç içe yaşadığını söyledi.

Köpeklere daha güzel ortam sunmak için Hayvan Dostları Kulübü ile "Mutlu Köpekler Kampüsü" projesini hazırladıklarını belirten Uslu, temel yiyecek ve benzeri ihtiyaçları karşılanan hayvanların streslerini atabilecekleri, oyun oynayabilecekleri ortam da hazırlayacaklarını ifade etti.

Uslu, oyun parkurunu temmuzda tamamlayacaklarını dile getirerek, "Birkaç parkurla kalmayacağız, bundan sonra da üniversitemizin imkanlarıyla farklı projelerimiz olacak." dedi.

"Öğrencilerimizi bilinçlendirdik"

Kulübün akademik danışmanlığını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karatepe de projeyle kampüste bulunan köpeklerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kampüste uygun yerlere mama ve mama odakları yerleştirdik. Hasta köpeklerimizin tedavilerini, aşılarını gerçekleştirdik. Kulüpte çalışan öğrencilerimizi, hayvan sevgisi ve hakları konusunda bilinçlendirdik, onlar da bu birikimlerini diğer arkadaşlarına aktardı. Bundan sonraki aşamada proje tamamlanacak ama biz kampüsümüzde yaşayan köpeklerimizin beslenmelerini, tedavi giderlerini, sağlıkla ilgili problemlerini ortadan kaldırmaya devam edeceğiz."

"Mutluluktan sallanan kuyruklarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz"

Kulübün başkanı İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Demirkol da proje kapsamında mama, mama istasyonu ve tasma aldıklarını anlattı.

Sağlık harcamalarının da olduğunu belirten Demirkol, "Veteriner hekimler çağırdık, aşılar yaptırdık, gördüğünüz küçük yavruların çoğu annesiz büyüdü, bunların böyle durumlarda klinik masrafları katbekat fazla oluyor. Bunları proje sayesinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Gökpınar da projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Birçok cana dokunduk. Beraberinde birçok insanı aramıza kattık, birçok insana hayvan sevgisi aşıladığımızı düşünüyorum. Mutluluktan açılan ağızlarını, sallanan kuyruklarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz. En büyük amacımız buydu, ona da ulaştık." ifadelerini kullandı.