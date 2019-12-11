Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi tarafından Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı.

Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi tarafından Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlatıldı.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ekipleri Mutlu Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında ayrıca mahallede bulunan metruk binaların yıkımı da gerçekleştiriliyor. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yetkililerden konu hakkında bilgi aldı. Alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahallemizde MASKİ ile birlikte yol genişletme çalışmasına başladık. Ekiplerimizin çalışmaları tamamlandığında alanda ulaşım rahatlayacak" dedi. Mutlu Muhtarı İbrahim Barmaksız da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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