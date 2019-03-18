Mutlu Marmarisli, Mutlu Turist Demek"

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Buradaki halk mutlu olursa gelecek turistimiz de mutlu olur.

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Buradaki halk mutlu olursa gelecek turistimiz de mutlu olur. Bu da Marmaris'in tanıtımı demektir. Bu, zincirleme bir olaydır." dedi.



Yazıcı'nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selimiye Mahallesi'nde seçim irtibat ofisi açan, mahalle sakinleri ve esnaf ile bir araya gelen Yazıcı, yöresel ürünlerin ve el ürünlerinin satışı için mahallelere özel pazarlar kurulacağını belirtti.



- "Marmaris 5 yılda rakiplerinin önüne geçecek"



Kırsal mahallelerin ihtiyaçları için 40 kilometre uzaklıktaki Marmaris Belediyesi'ne istekte bulunmaya mecbur kaldığını hatırlatan Yazıcı, mahallelerin kendi ihtiyaçları için gelir getirici çözümler üretileceğini belirtti.



Yazıcı, bütün mahallelerin sokak aydınlatmalarının güneş enerjili olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Spor ve düğün için çok amaçlı salonlar yapacağız. Buradaki halk mutlu olursa gelecek turistimiz de mutlu olur. Bu da Marmaris'in tanıtımı demektir. Bu, zincirleme bir olaydır. O yüzden önce halkımı memnun etmek için çalışacağım. Projelerimizin hepsi de Marmaris'in daha kaliteli gelişmesi ve güzelleşmesi üzerine hazırlandı. 12 ay turizm diyorum. Bakın geçen ay otelim doluydu. Bu ay da aynı şekilde dolu. Düşünün lütfen, kendi imkanlarıyla otelini tam sezon dolu tutan biri, belediyenin imkanlarıyla kim bilir neler yapar. Size söz veriyorum, Marmaris 5 yıl içinde rakiplerinin önüne geçecek."



Selimiye'deki açılışın ardından Marmaris merkez mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Yazıcı, Marmaris Kadın Ressamlar ve Yazarlar Derneği tarafından Marmaris Kültür Merkezinde düzenlenen "Karma Sanatlar" sergisine katıldı.



Eserlerini sergileyen sanatçıları tebrik eden Yazıcı, beğendiği tablo ve el işi eserlerden de satın aldı, katılımcılara başarı diledi.

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