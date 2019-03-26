Son Dakika Haberleri: Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var?

Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var?

58 dakika önce

Arden Yayıncılık'tan çıkan "Bir Şişe Dolusu Mutluluk" daha çok şeye sahip olmak yerine, arkadaşlığın ve neşe içinde bir arada eğlenmenin değerini vurguluyor.

Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var?, System.String[]

Çocukların da bizzat denemek isteyeceği türden capcanlı, kırkyama tarzı resimlerle süslenmiş bu hikâye, onlara "sahip olmanın" anlamı üzerinde düşünme fırsatı sunuyor.

Mutlu olmak için gerçekten neye ihtiyacımız var? Bir kahkahanın değeri neyle ölçülebilir? Şarkı söyleyip dans etmek için ille de bir bahane mi gerekiyor? Peki ya mutluluk nasıl paylaşılır? Bir şişeye koyup istediğimize verebilir miyiz? Mümkün mü?

Pim ve Tiddle'ın yolculuğuna eşlik eder ve söyledikleri şarkıya kulak verirseniz hem bu soruların yanıtını öğrenecek, hem de mutlu olacaksınız!

"Zıpla ve dans et, mutlu olacaksın elbet! Olduğun yerde sallan, kıvır popoyu...

Haydi çırp ellerini, ver tempoyu!"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını Cem Yılmaz'ın Piyano Gönderdiği Gençler, Komedyen İçin Şarkı Besteledi Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralılar Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutlu Olmak İçin Neye İhtiyacımız Var?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]