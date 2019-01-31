Son Dakika Haberleri: Mutlu Olmaları İçin Karlı Bir Tepe ve Kızak Yetiyor

Mutlu Olmaları İçin Karlı Bir Tepe ve Kızak Yetiyor

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sonrası güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk, tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla kaydı.

Mutlu Olmaları İçin Karlı Bir Tepe ve Kızak Yetiyor, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sonrası güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk, tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla kaydı.

İkizler Mahallesi'nde yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, aile büyüklerinin yardımı ile yaptıkları kızaklarını alarak karlı tepelere akın ediyor.

Daha hızlı kaymak için tahtadan yaptıkları kızakların altına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca mahalledeki tepeye tırmanıp kayıyor.

Mahalle sakinleri hem çocukların bu mutlu anlarını izleyerek stres atıyor hem de kayakta başarılı olan çocuklara alkışla destek oluyor.

Abdulkadir Hazar, AA muhabirine, kızakla kaymanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Havanın güzel olduğu her gün kızakla kaydıklarını anlatan Hazar, "Kızaklarımızı babalarımızın ve ağabeylerimizin yardımıyla tahta ve boru kullanarak yapıyoruz. Tatilimizi güzel değerlendiriyoruz." dedi.

Muhammed Şahin ise çocukların kızak keyfini izleyerek sevinçlerine ortak olduklarını dile getirdi.

Bazen sosyal medyada paylaştıkları görüntülerin ilgi çektiğini ifade eden Şahin, "Mahallede çocukların sosyal aktivite imkanı bulunmuyor. Kayak yapan çocukların büyük kısmı öğrenci. Kayak yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bazen büyükler de onlara eşlik ediyor. Ortaya çok renkli görüntüler çıkıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Gevaş, Van, Kültür Sanat
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