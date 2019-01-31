Son Dakika Haberleri: Mutlu Olmaları İçin Kızakları Yetiyor

Mutlu Olmaları İçin Kızakları Yetiyor

13 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sonrası etkili olan güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk, tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla gönüllerince kayak yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı sonrası etkili olan güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk, tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla gönüllerince kayak yaptı.

İlçenin İkizler Mahallesi'nde yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, aile büyüklerinin yardımı ile yaptıkları kızaklarını alarak karlı tepelere akın ediyor.

Tahtadan yaptıkları kızakların karda daha hızlı gitmesi için altına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca mahalledeki tepeye tırmanıp, kayıyor.

Mahalle sakinleri ise hem çocukların bu mutlu anlarını izleyerek stres atıyor hem de kayakta başarılı olan çocuklar için alkış çalarak destek oluyor.

Çocuklardan Abdulkadir Hazar, AA muhabirine kızakla kaymanın çok eğlenceli ve keyifli olduğunu söyledi.

Havanın güzel olduğu her gün kızakla kaydıklarını belirten Hazar, "Kızaklarımızı babalarımızın ve ağabeylerimizin yardımıyla tahta ve boru kullanarak yapıyoruz. Tatilimizi güzel değerlendirmek amacıyla kayak yapıyoruz. Böylelikle zamanımız çok keyifli geçiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Şahin ise büyüklerin, çocukların kızak keyfini izleyerek sevinçlerine ortak olduğunu kaydetti.

Bazen mahallede çektikleri videoları internete yüklediklerini ve çok ilgi çektiğini ifade eden Şahin, "Mahallede çocukların fazla sosyal aktivite imkanı bulunmuyor. Kayak yapan çocukların büyük kısmı öğrenci. Kayak yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bazen büyüklerde onlara eşlik ediyor. Ortaya çok renkli görüntüler çıkıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Gevaş, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi

Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı Gözü Dönmüş Sevgilinin, Kız Arkadaşını 7 Kurşunla Öldürüp Başına Sıkarak İntihar Ettiği Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mutlu Olmaları İçin Kızakları Yetiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]