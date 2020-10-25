Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret - Son Dakika

Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret

25.10.2020 12:31
Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret, System.String[]

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet kentte değişik bölgelerinde faaliyet gösteren futbol okullarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet kentte değişik bölgelerinde faaliyet gösteren futbol okullarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberindeki heyet ile birlikte son olarak Kocasinan Şimşek spor'un futbol okulunu ziyaret eden Mutlu Önal, ziyarette minik oyuncular ile sohbet ettikten sonra oyunculara kitap dağıttı. Kocasinan Şimşekspor'un yıllardır alt yapıya verdiği önem ile Kayseri'ye yıldız oyuncular kazandırdığını belirten Önal, "Bugün bizleri kabul eden ve en iyi şekilde ağırlayan Kocasinan Şimşekspor yönetimi ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Yaptıkları başarılı çalışmaları yerinde gördük ve kendilerine teşekkür ederek başarılar diledik" dedi. Mutlu Önal, beraberindeki heyet ile birlikte çalışmalarını sürdüren spor okullarının tamamını ziyaret ederek hem sorunları dinleyecek hem de çalışmalar hakkında bilgi alacak. - KAYSERİ

Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret

Kocasinan, Kayseri, Futbol, Kitap, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mutlu Önal'dan Kocasinan Şimşek futbol okuluna ziyaret - Son Dakika Spor

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