"Mutlu Oyuncak Dükkanı", 10 Haziran'da vizyona girecek - Son Dakika
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"Mutlu Oyuncak Dükkanı", 10 Haziran'da vizyona girecek

26.05.2022 16:10
"Mutlu Oyuncak Dükkanı", 10 Haziran'da vizyona girecek

TRT Çocuk'ta yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen "Mutlu Oyuncak Dükkanı" programından sinemaya uyarlanan aynı adlı film, izleyiciyle buluşacak.

TRT Çocuk'ta yayınlandığı dönemde ilgiyle takip edilen "Mutlu Oyuncak Dükkanı" programından sinemaya uyarlanan aynı adlı film, izleyiciyle buluşacak.

Vizyon tarihini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT Çocuk izleyicilerinin çok sevdiği bir çizgi film daha yepyeni tasarımı ve eğlence dolu hikayesiyle beyaz perdeye taşınıyor. TRT ortak yapımı 'Mutlu Oyuncak Dükkanı', 10 Haziran'da tüm Türkiye'de sinemalarda. Ailece keyifle izleyeceğiniz bu güzel filmi sakın kaçırmayın." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Sinan Güngör ile Semih Turalı'nın üstlendiği animasyon filmde, takım çalışmasının önemi, arkadaşlık sevgisi, sorunlarla başa çıkabilme yeteneği gibi kazanımlara vurgu yapılıyor.

Filmin konusu şöyle:

"Mutlu Oyuncak Dükkanı'nda hayat tüm sıradanlığıyla devam ederken Kıpır, bir çatıda mahsur kalan bir oyuncağı fark eder. Kıpır, Zıpzıp Tavşan'ı çatıdan kurtarır ve onu sahibine kavuşturmak için bir plan hazırlar. Ancak diğer oyuncaklar yuvalarını terk etmek istemez. Kıpır, herkes uyurken Zıpzıp Tavşan'ı uyandırarak kaçmaya karar verir. Amacı ertesi gün pazara gidecek oyuncakların durduğu kutuya gizlice girerek dükkandan kaçmaktır. Fakat işler ters gider ve yanlışlıkla diğer tüm oyuncakları kutuya hapseder. Sabah olunca Pofu, Alyanak, Çilli, Fistan ve diğerlerinin satılmak üzere şehir pazarına gittiklerini fark eden Kıpır'ın geriye yapacak tek bir şeyi kalmıştır. Arkadaşlarını kurtarmak. Kıpır önde Zıpzıp arkada şehrin dört bir yanını dolaşır ve macera başlar."

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Kaynak: AA

Haziran, Medya, Çocuk, Film, Güncel, Son Dakika

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