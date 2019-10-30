Son Dakika Haberleri: 'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa 'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklama

'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklama

1 saat önce

'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklamaANTALYA - Antalya'da semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdanlarını, telefonlarını ve değerli eşyaların çalınmasına yönelik düzenlenen " Mutlu pazar" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da semt pazarlarında vatandaşların çantalarından cüzdanlarını, telefonlarını ve değerli eşyaların çalınmasına yönelik düzenlenen " Mutlu pazar" operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde semt pazarlarında hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. 'Mutlu pazar' ismiyle yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 ayrı adreste 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarına yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar maddesi, 2 adet kurusıkı tabaca, hırsızlık yoluyla çalınan telefonlar ve suçta kullandıkları kıyafetler ele geçirildi.

Şüphelilerin çok sayıda "Hırsızlık" ve "Yankesicilik Suretiyle Hırsızlık" suçlarından suç kayıtlarının olduğu, şüphelilerden A.A. ve T.L.'nin bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının ve aranmalarının olduğu, diğer şüphelilerin de aynı tür suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

2 şüpheli işlemlerinin ardından ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'Mutlu pazar' operasyonuna 6 tutuklama

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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