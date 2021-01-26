Mutlu Sağsözlü: "NG Phaselis Bay, Antalya'ya değer katacak" - Son Dakika

Mutlu Sağsözlü: "NG Phaselis Bay, Antalya'ya değer katacak"

26.01.2021 10:30
Mutlu Sağsözlü:

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği söyleşiler tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleştirilen canlı yayında NG Hotels'in Antalya-Kemer'deki yeni yatırımı NG Phaselis Bay'in Satış ve Pazarlama Direktörü Mutlu Sağsözlü, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtladı.

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği söyleşiler tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleştirilen canlı yayında NG Hotels'in Antalya-Kemer'deki yeni yatırımı NG Phaselis Bay'in Satış ve Pazarlama Direktörü Mutlu Sağsözlü, Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtladı.

İlk olarak Pandemi sürecini ve pandeminin gölgesindeki 2020 turizm sezonunu değerlendiren Mutlu Sağsözlü, "Turizm sektörü çok dinamik bir yapıda. Kriz anında çok hızlı kararlar alıp dikkat çeken önlemler alabiliyoruz. Alınması gereken bütün önlemleri aldık. Kapılar açıldıktan sonra misafirlerimiz bizi denedi ve 10 sonra da satışlar arttı. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da turizmci olması sürece de önemli katkılar sağladı. Bakanlığın ve turizm STK'larının iyi şeyler yaptığını düşünüyorum" dedi.

Bu seneki uygulamaların 2021'de de devam edeceğini belirten Sağsözlü, "Temiz olmanın ve hijyeni üst seviyeye çıkarmanın kimse için sorun olacağını düşünmüyorum. Aşılama çalışmalarının da katkısı ile 2021'de iyi bir turizm sezonu geçiririz diye düşünüyorum. Aşı ile birlikte insanlar rahatlayacak ve kontrollü olarak bahar ile birlikte turist akışı başlayacak. Turizm patlamayacak, çatlamayacak ama iyi bir yıl geçireceğiz. Parlak günler bizi bekliyor. 2021 yılında Rusya ve Ukrayna pazarları başı çekecektir" şeklinde konuştu. İç pazarın önemine de değinen Sağsözlü, "İç Pazar sağlama alınması gereken bir pazar ve bu pazarın dışlanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Pazar miksini iyi ayarlamalıyız. Her Pazar için iyi çalışmalıyız" dedi.

Mutlu Sağsözlü, Antalya'nın önemli turizm merkezi Kemer'deki NG Hotels'in yeni yatırımı NG Phaselis Bay hakkında da bilgiler verdi. NG Hotels'in turizm ve konaklama sektörünün kan ağladığı bir dönemde yatırımlarına devam ettiğini hatırlatan Sağsözlü, açıklamalarına şöyle devam etti: "Nafi Güral ve ailesi büyük bir cesaret örneği gösterdiler. Sırtını ormana yaslayan, 3 ayrı koyu bulunan ve misafirlerine farklı konfor olanakları sunan life style bir resort oluşturduk. Her koyumuzda farklı bir konsept olacak. Stresten uzak, insanları mutlu eden bir tesis ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gecesi ile gündüzü ile farklı bir konsept yaratacağız. Bize hep soruyorlar: 'hangi otele benzeyeceksiniz.' Biz rakiplerimize ve yaptıkları işlere saygı duyuyoruz. Ancak biz kendimiz olacağız ve kimseye benzemeyeceğiz. Daha iyi olmak için konseptimizi zenginleştireceğiz. Şu an inşaatımız 3 vardiya şeklinde devam ediyor. Mart başında oteli inşaat grubundan teslim alacağız ve 15 Nisan'da da kapılarımızı açacağız. NG Phaselis Bay, Antalya'ya değer katan bir yatırım olacak."

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Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Mutlu Sağsözlü: 'NG Phaselis Bay, Antalya'ya değer katacak' - Son Dakika Magazin


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