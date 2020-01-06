"Mutlu şehir" Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mutlu şehir' Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı - Son Dakika

"Mutlu şehir" Sinop'ta tabiat parkları 614 bin 118 kişi ağırladı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop'un tabiat parklarıyla da yıldızı parlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop'un tabiat parklarıyla da yıldızı parlıyor.

Doğal güzelliğiyle bölgede ön plana çıkan kentteki Hamsilos Tabiat Parkı ile Erfelek Tatlıca Şelaleleri en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllardaki yatırımlarla tabiat parklarına yoğun ilginin yaşandığına dikkati çekti.

Bakanlıklarının doğa harikası yerleri koruyarak ve geliştirerek birer cazibe merkezi haline getirdiğini ifade eden Başyiğit, şunları dile getirdi:

"Sinop tabiat bakımından çok zengin bir kent. Erfelek Tatlıca Şelaleri ve Hamsilos gibi iki önemli tabiat parkına sahip. Yıl boyunca bu iki değerli yeri 614 bin 118 kişi ziyaret etti. Bunların yanında yine Çatak Kanyonu ile Akgöl tabiat parklarımız var. Ancak oralarla ilgili henüz bir rakam veremiyoruz. İnşallah buralarda da yatırımlarımız hayata geçtikten sonra önemli rakamlara ulaşacağız."

Başyiğit, Gerze, Sorgun ve Sarıkum koruma alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erfelek, Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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