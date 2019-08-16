"Mutlu şehir" Sinop'ta turizm mutluluğu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaştı.



Bayram süresince konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Sinop'ta, Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri ile Hamsilos Tabiat Parkı, en çok ziyaret edilen turizm merkezleri oldu.



Tatilcilerin uzun araç kuyrukları oluşturduğu kente İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre bayram süresince 153 bin araç giriş yaptı.



Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çok yoğun bir bayram tatili sürecini geride bıraktıklarını söyledi. Çobanoğlu açıklamalarının devamında; "Yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik başta olmak üzere bazı alanlarda sıkıntılar yaşanmış olsa da genel anlamda güzel bir bayram süreci geçirdik. Konaklama tesislerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Tahminlerimize göre 400 bin civarında kişiye ev sahipliği yaptık. Sinop için bu önemli bir rakam. Ancak biz bu rakamlara sadece bayram süreçlerinde değil sezonun genelinde ulaşmak istiyoruz" dedi. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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