Son Dakika Haberleri: "Mutlu şehrin" otellerinde bayram yoğunluğu
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"Mutlu şehrin" otellerinde bayram yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluk yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Kurban Bayramı tatili öncesinde konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluk yaşanıyor.
Temiz denizi, uzun sahilleri ve tabiat parklarıyla son yıllarda turizmde cazibe merkezi haline gelen Sinop'un, Kurban Bayramı tatilinde de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinden oldukça umutlu olduklarını söyledi.
Yaz sezonunun kısır başladığını ancak son bir aydır kente gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını vurgulayan Çobanoğlu, bayram tatili öncesinde tüm konaklama tesislerinde yüzde 90'ı aşan doluluğa ulaştıklarını dile getirdi.
Bayram tatilinde Sinop'u tercih edecek vatandaşların mutlaka rezervasyon yaptırması gerektiğini belirten Çobanoğlu, "Aksi takdirde geldiklerinde yer bulma noktasında sıkıntılar yaşayacaklardır. Çünkü şimdiden konaklama tesislerimizde yoğunluk var." dedi.
Çobanoğlu, "Sinop genel olarak kısa tatili tercih edenlerin adresi. O açıdan Kurban Bayramı süresinin kısa tutulması bizim açımızdan avantaj. Özellikle yakın illerimizde yaşayanların ilk tercihi kentimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin bayram tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşmak olduğunu kaydeden Çobanoğlu, "Şu an ilgi gayet güzel. Umarımız hedefimize ulaşırız." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Türkiye, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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