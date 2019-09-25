"Mutlu şehrin" tabiat parkları 457 bin ziyaretçi ağırladı

"Mutlu şehir" olarak bilinen Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda yapılan yatırımlarla cazibe merkezi konumuna gelen tabiat parkları, yılın 8 ayında 457 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de insanların en mutlu yaşadığı kent olan Sinop'ta tabiat parkları, yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak serin bir ortamda doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk seçenekleri arasında yer aldı.

Doğal güzelliğiyle bölgede ön plana çıkan kentteki tabiat parkları, yaz sezonu süresince ziyaretçi akınına uğradı. Hamsilos Tabiat Parkı ile ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri ise en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'taki tabiat parklarının ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye sıralamasında ilk on içinde yer aldığını söyledi.

Söz konusu alanlara bakanlıklarınca son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Başyiğit, 2015 yılından itibaren her geçen yıl artarak devam eden ziyaretçi hareketliliği yaşandığını vurguladı.



"Yıl sonu 500 bin barajını aşacağını tahmin ediyoruz"

Başyiğit, 2019 yılının geride kalan 8 ayında Sinop'taki tabiat parklarının 457 bin ziyaretçi ağırladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaştığımız bu rakamlara göre yıl sonuna kadar 500 bin barajını geçeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılından bu yana sürekli artan bir rakam var. Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin yanı sıra iki yeni milli park ilan edilen bölge var. Çatak Kanyonu ile Akgöl. Buraların da turizme kazandırılmasıyla bu rakamın gelecek yıllarda daha da artacağını söylemek mümkün."

Sinop'un geleceği açısından tabiat turizminin önemine dikkati çeken Başyiğit, "Doğa harikası Sinop'ta tabiat turizmi gelecek yıllarda artarak devam edecektir. Gerze Sorgun ve Sarıkum koruma alanlarımız var. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu açıdan Sinop çok şanslı bir kent." diye konuştu.