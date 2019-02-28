Mutlu Yaşamın Yolu Kadınlardan Geçer"

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği, uzun kaliteli sağlıklı ve mutlu yaşamın sırlarını keşfetmek konulu davete ev sahipliği yaptı.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği, uzun kaliteli sağlıklı ve mutlu yaşamın sırlarını keşfetmek konulu davete ev sahipliği yaptı. Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel, daha uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın yolunun kadınlardan geçtiğini kaydetti.



Türkiye İsviçre Başkonsolosluğu Dış Ticaret ve Yatırım Ofisi (Swiss Business Hub Turkey) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Uzun, Kaliteli, Sağlıklı ve Mutlu Yaşamın Sırlarını Keşfetmek konulu bir davet düzenlendi. Düzenlenen davet, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkan Yardımcısı Müriel Hayırel'in açılış konuşması ile başladı.



Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata yaptıkları maddi ve manevi katkılara İsviçre Ticaret Odası olarak büyük bir önem atfettiklerini belirten Hayırel, daha uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın yolunun kadınlardan geçtiğini de kaydetti.



Ziade: "İyi bir bağışıklık sistemi sağlıklı ve uzun bir yaşam anlamına geliyor"



Bağışıklık sisteminin uzun ve kaliteli bir yaşam için anahtar role sahip olduğuna da vurgu yapan Dr. Mounir Ziade, "Güçlü bir bağışıklık sistemi bize bedenimizde meydana gelen biyolojik ve psikolojik sorunları çözme fırsatı veriyor. İyi bir bağışıklık sistemi aynı zamanda sağlıklı ve uzun bir yaşam anlamına da geliyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için içinde bulunulan çevre, nasıl beslendiğin, nasıl uyuduğun ve strese ne ölçüde maruz kalarak bu stresi nasıl yönettiğin can alıcı öneme sahip. Genetik yapımızın uzun ve sağlıklı bir yaşam üzerinde ortalama yüzde 40 etkili. Geri kalan yüzdelik dilimi üzerinde ise çevresel faktörlerin rol oynuyor. Kadınların, erkeklerden ortalama 7 ile 10 yıl arası daha uzun yaşıyor. Bunun nedeni erkeklerin direkt olarak bağışıklık sistemine saldıran strese, kadınlardan daha çabuk yenilmesi" dedi.



Pohlman: "65 yaşındayken de güzel görünmek mümkün"



Bir nörolog olarak ciltle yakından ilgilenen, cildin en önemli duyu organlarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Urs Pohlman, hayvansal ürünler yerine vegan ve helal kozmetik ürünler üreten bir markanın kurucusu olarak tüm geliştirme çalışmalarının odağında cilt için en iyiyi keşfetme dürtüsünün yattığına işaret etti.



Sağlıklı olmak ve genç görünmek arasında direkt bir bağlantının olduğuna da vurgu yapan Pohlman, dengeli beslenerek, zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ve daha aktif bir yaşam sürerek 65 yaşındayken de güzel görünebileceğini belirtti.



Sağlık Fütüristi Dr. Cenk Tezcan: "100 yaşına kadar yaşamak imkansız değil"



İnsanoğlunun varoluştan beri önemli günden maddelerini ölümsüzlük ve ebedi gençliğin oluşturduğunu belirten Sağlık Fütüristi Dr. Cenk Tezcan, "Kozmetik ve sağlıklı yaşam işin ebedi gençlik kısmına giriyor. Günümüzde 100 yaşına kadar yaşamak imkansız değil. Ama daha önemli olan yaşam kalitemizi arttırarak yaşlanmak" dedi.



Meltem Cumbul: "Bedenin becerilerini daha üst seviyeye çıkarmak için bedenle ilişki kurulması gerek"



Becerileri daha üst seviyeye çıkarmak için bedenle ilişki kurulmasının gerektiğine vurgu yapan sinema oyuncusu, akademisyen Meltem Cumbul, ancak bu şekilde bedenin istemediği bir şeye net olarak reaksiyon verebildiğini belirtti.



Yaşamda karşı karşıya kalınan stresin sağlık üzerinde birincil derecede öneme sahip olduğunun da altını çizen Cumbul, bir sanatçı olarak stresle karşı karşıya kaldığında başta sesinin olmak üzere tüm bedeninin buna tepki verdiğini de dile getirdi. İnsanların bedenlerini çok yanlış kullandıklarına da işaret eden Cumbul, uzun, sağlıklı ve güzel bir yaşam için sevginin son derece önemli olduğuna da vurgu yaptı. - İSTANBUL

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