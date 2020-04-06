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Mutlu Yıllar Fernando Morientes!
21 dakika önce
Real Madrid'in efsanevi forvetlerinden Fernando Morientes 44 yaşında! Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 271 gol atan Morientes'in doğum günün özel videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Real Madrid'in efsanevi forvetlerinden Fernando Morientes 44 yaşında! Madrid formasıyla çıktığı 100 maçta 271 gol atan Morientes'in doğum günün özel videoyu Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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