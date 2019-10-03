Mutlu Yüzler projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor
1 saat önce
Mutlu Yüzler Projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
Mutlu Yüzler Projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor.
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri tarafından "Mutlu Yüzler Projesi" kapsamında düzenlenen Sporcu Taramasında antrenörler 80. Yıl İşitme Engelliler Öğretim Okulunda Taekwondo, Atletizm, Kayak, Yüzme ve Badminton branşlarında sporcu taramalarını yapıp faaliyetlere başladılar. - KAYSERİ
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