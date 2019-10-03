Son Dakika Haberleri: Mutlu Yüzler projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor
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Mutlu Yüzler projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor

1 saat önce

Mutlu Yüzler Projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor.

Mutlu Yüzler projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor, System.String[]

Mutlu Yüzler Projesi kapsamında sporcu taramaları devam ediyor.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri tarafından "Mutlu Yüzler Projesi" kapsamında düzenlenen Sporcu Taramasında antrenörler 80. Yıl İşitme Engelliler Öğretim Okulunda Taekwondo, Atletizm, Kayak, Yüzme ve Badminton branşlarında sporcu taramalarını yapıp faaliyetlere başladılar. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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