Son Dakika Haberleri: Mutlu Yüzler Projesi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı
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Mutlu Yüzler Projesi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı

24 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri tarafından yürütülen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 30 engelli çocuk ve velileri ile birlikte Ağaç Dikme Etkinliği düzenlendi.

Mutlu Yüzler Projesi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri tarafından yürütülen Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 30 engelli çocuk ve velileri ile birlikte Ağaç Dikme Etkinliği düzenlendi.


Engelli çocuklarımızın spora teşvikleri sağlanırken, sosyal sorumluluk bilinci edinmeleri adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projeler devam ediyor.


30 Engelli çocuğumuz ve velilerinin katıldığı etkinlikte 50 Çam fidesi Erciyes bölgesinde toprakla buluştu. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:58 Kaynak: İHA
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