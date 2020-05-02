Mutlubiev: Online temizlik platformu salgında gündelik çalışanları nasıl destekliyor?

Koronavirüs salgını sırasında istihdamın en kırılgan gruplarından olan 'temizlik profesyonelleri'ni bu süreçte maddi olarak korumak üzere bir internet platformu yoğun bir çaba içerisinde.



2014 yılında evlere ve ofislere temizlik hizmeti arayanlar ile bu hizmeti sağlayanları buluşturan, puanlamaya dayalı online bir platform olarak ortaya çıkan Mutlubiev Girişimi'nin elektronik sisteminde, Türkiye ve Avrupa çapında düzenli olarak hizmet-içi eğitimden geçirilen 15 bine yakın temizlik profesyoneli bulunuyor.