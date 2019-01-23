Son Dakika Haberleri: Mutlugiller'in 8. Sayısı "Çevreci Mutlugiller" Yayınlandı

Mutlugiller'in 8. Sayısı "Çevreci Mutlugiller" Yayınlandı

59 dakika önce

Süleymanpaşa Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan Mutlugiller öykü kitabının sekizinci sayısı "Çevreci Mutlugiller" çocuklara kavuşmak için gün sayıyor.

Mutlugiller'in 8. Sayısı

ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILIYOR

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın çocuklara mesajı ile başlayan öykü kitabında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin yeni uygulaması Çevreci Mutlu Kart çocuklara eğlenceli bir dil ile anlatılırken çevre temizliğinin önemine vurgu yapılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ALTI ÇİZİLİYOR

Eda Erdur'un yazdığı Serap Deliorman'ın çizimleri ile hayat verdiği öykü de ayrıca kağıt, metal, cam ve plastik ayrıştırması ile de geri dönüşüme katkının altı çiziliyor.

OKULLARIN AÇILMASI İLE BİRLİKTE SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİNİN ADRESLERİNE GÖNDERİLECEK

Mutlugiller'in 8. Sayısı "Çevreci Mutlugiller" kitabı yaklaşık 8 bin üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin adreslerine ara tatilinbitip okulların açılması ile ücretsiz olarak gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:04 Kaynak: Bültenler

Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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