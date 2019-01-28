Mutlugiller Yeni Yazarlarına Kavuştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin evlerine gönderilen Mutlugiller çizgi roman serisi yoğun ilgi görürken, Mutlugiller'in yeni maceralarının belirlenmesi için açılan öykü yarışması da sonuçlandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin evlerine gönderilen Mutlugiller çizgi roman serisi yoğun ilgi görürken, Mutlugiller'in yeni maceralarının belirlenmesi için açılan öykü yarışması da sonuçlandı.



Öykülerini çocukların yazdığı Türkiye'nin tek çizgi roman serisi olan Mutlugiller, düzenlenen öykü yarışması ile yeni maceralarına kavuştu. Üçüncü kez düzenlenen Mutlugiller Yeni Yazarlarını Arıyor Öykü Yarışması'nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri törenle verildi.



Ödül töreninde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra, Belediye Meclis Üyesi Edibe Akçakaya ve Süleymanpaşa CHP İlçe Başkanı İsmail Öztürk ve yarışmaya katılan çocukların aileleri de hazır bulundu.



Dokuz eser yarıştı üç eser dereceye girdi



Dokuz eserin katıldığı yarışmaya eser gönderen minik yazarlar arasından üç eser ödüle layık görüldü. Törende tüm katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, eser sahiplerini tebrik etti.



"Önemli olan emek vermek ve karşılığını almak"



Eşkinat, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Mutlugiller, öykülerini siz çocukların yazdığı, yayınlanmaya değer görülen eserlerin sahiplerine telif ücretinin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ödendiği bir öykü. Telif ücreti çok büyük bir rakam değil ama burada önemli olan, ortaya bir emek koymak ve bu emeğin karşılığını almak. Bu hissi çocuklarımıza yaşatmak. Katılan tüm öyküler birbirinden güzeldi. Ancak üç öykünün belirlenmesi gerekiyordu. Tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Kazananlara ödüllerini Eşkinat ve Öztürk verdi



Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin katılabildiği Mutlugiller Yeni Yazarlarını Arıyor Öykü Yarışması'nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Süleymanpaşa CHP İlçe Başkanı İsmail Öztürk verdi.



İkinci kez kazandı



Yarışmada üçüncülüğü Berre Şahin elde ederken, ikincilik ödülünü Mustafa Kıvanç Koçak kazandı. Birincilik ödülü ise Duru Aygün'ün oldu. 2017 yılında düzenlenen yarışmada da birinciliği elde eden Aygün, "Daha önce de bu yarışmaya katılmış ve birinci olmuştum. Yeniden kazanmak çok gurur verici. Öyküme çok emek verdim ve ailemden çok destek gördüm. Bu yarışma bana çok şey kattı. Herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum. İleride profesyonel bir yazar olmak istiyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum," diye konuştu.



Dereceye girenler, öykülerinin yayınlanması karşılığında 1000 Türk Lirası telif ücreti ile ödüllendirildi. Ödül töreni sonunda, tüm katılımcılar ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ailelere de çocuklarını teşvik ettikleri için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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