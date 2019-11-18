Mutlukent'in mutlu yüzleri

Çankaya Belediyesinin 21'inci yüzyılın Halkevleri olarak tasarladığı Çankaya Evleri ve Bahar Evleri, vatandaşlara çeşitli kurslar aracılığıyla sosyalleşme imkanı sağlıyor.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde hizmete açılan Mutlukent Çankaya Evi atölyeleri ve Baharevi dans etkinliği mutlu anlara sahne oluyor. Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle vatandaşların haklı takdirini kazanan Çankaya Belediyesi, bünyesinde barındırdığı Çankaya Evleri ve Baharevlerinde birçok Çankayalıya ulaşırken renkli etkinlikler sayesinde de insanların mutlu olmasını sağlıyor. Mutlukent Çankaya Evinde çeşitli kurslara devam eden vatandaşlar ve Baharevi üyeleri dans ederek stres atıyor.



Çankaya Belediyesi Mutlukent Bahar Evi ve Çankaya Evi sakinleri kurslardan ve sosyal aktivitelerden arta kalan zamanlarda çeşitli danslarla stres atıp gönüllerince dans etmenin keyfini sürüyor. Dans eğitmeni Mürüvvet Gülen'in önderliğinde yaşları 30 ila 70 arasında değişen yaklaşık 50 dans gönüllüsü çaçadan zumbaya valsten tangoya kadar birçok dans figürünü Mutlukent Baharevinin çok amaçlı salonunda gerçekleştiriyor. Vatandaşlar böylece hem kişisel gelişim amaçlı kurslardan yararlanıyor hem de dans ederek fiziksel ve ruhsal rahatlama kazanıyor. - ANKARA