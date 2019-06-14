Son Dakika Haberleri: "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi
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"Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi

4 saat önce

Şarkışla ilçesinde "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı.

Şarkışla ilçesinde "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı.
Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte olumsuzluk yaşanmaması için, "Düğün Evi Yas Evi Olmasın" sloganıyla, ilçe meydanına açtıkları stantlarda vatandaşı bilgilendirdi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, "Düğün, sünnet, asker uğurlaması sırasında silah kullanılması için vatandaşı bilinçlendiriyoruz. Yapılan bunca tebliğ, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetine karşın hala kamu güvenliğini tehdit edenlere karşı gerekli kanuni yaptırımları uygulayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: AA
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